22 октября, 13:45Политика
МИД Украины назвал неправильным решение генсека ООН приехать на саммит БРИКС в Казани
Фото: 123RF/dmyto
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. Пост об этом ведомство опубликовало в социальной сети X.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", – заявили украинские дипломаты.
Представители ведомства подчеркнули, что этот выбор Гутерриша является "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".
О том, что глава организации примет участие в саммите, стало известно 4 октября. В рамках мероприятия Владимир Путин и Антониу Гутерриш собираются обсудить кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины, рассказал ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, они также поговорят о деятельности ООН и поднимут актуальные вопросы международной повестки дня.