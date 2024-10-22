МИД Украины назвал неправильным решение генсека ООН приехать на саммит БРИКС в Казани

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. Пост об этом ведомство опубликовало в социальной сети X.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", – заявили украинские дипломаты.

Представители ведомства подчеркнули, что этот выбор Гутерриша является "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".

О том, что глава организации примет участие в саммите, стало известно 4 октября. В рамках мероприятия Владимир Путин и Антониу Гутерриш собираются обсудить кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины, рассказал ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, они также поговорят о деятельности ООН и поднимут актуальные вопросы международной повестки дня.

