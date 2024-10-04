Генсек ООН Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил глава информцентра всемирной организации в РФ Владимир Кузнецов на открытии проекта "Казанские диалоги", пишет ТАСС.

Он напомнил, что мероприятие начнется уже через три недели.

Ранее сообщалось, что в саммите также примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это подтвердил посол страны в России Казем Джалали.

Более того, на мероприятие приедут бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе. Приглашение на саммит БРИКС принял и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.