04 октября, 18:02Политика
Генсек ООН Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани
Фото: 123RF/palinchak
Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил глава информцентра всемирной организации в РФ Владимир Кузнецов на открытии проекта "Казанские диалоги", пишет ТАСС.
Он напомнил, что мероприятие начнется уже через три недели.
Ранее сообщалось, что в саммите также примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это подтвердил посол страны в России Казем Джалали.
Более того, на мероприятие приедут бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе. Приглашение на саммит БРИКС принял и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году