Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 09:33

Политика

Президент Ирана Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, подтвердил в беседе с ТАСС посол страны в России Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.

Слова иранского дипломата стали комментарием к заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее сообщил, что Москва ожидает подтверждения участия лидера Ирана в саммите "по дипломатическим каналам".

Кроме того, саммит БРИКС посетят бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе. При этом посол страны в Москве отметил, что глава государства планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите и с большим удовольствием принял соответствующее приглашение от российского лидера.

Также приглашение президента РФ на саммит принял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Вместе с тем страна направила РФ заявку на вступление в объединение.

Новости мира: Малайзия официально направила РФ письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика