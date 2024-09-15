Президент Ирана Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, подтвердил в беседе с ТАСС посол страны в России Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.

Слова иранского дипломата стали комментарием к заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее сообщил, что Москва ожидает подтверждения участия лидера Ирана в саммите "по дипломатическим каналам".

Кроме того, саммит БРИКС посетят бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе. При этом посол страны в Москве отметил, что глава государства планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите и с большим удовольствием принял соответствующее приглашение от российского лидера.

Также приглашение президента РФ на саммит принял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Вместе с тем страна направила РФ заявку на вступление в объединение.