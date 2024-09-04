Путин предложил Си Цзиньпину провести отдельную встречу на саммите БРИКС в Казани

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом российский президент заявил на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном.

"Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина", – добавил глава государства.

Ранее Путин допустил создание в будущем парламента БРИКС. Российский лидер считает, что совместными действиями страны объединения добьются максимальной реализации экономического, технологического, инвестиционного и человеческого потенциала государств. Также парламентская структура поможет укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир безопаснее и гармоничнее, подчеркивал президент РФ.