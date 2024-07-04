Визит Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС будет согласовываться по дипканалам

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Возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС осенью этого года будет согласовываться по дипломатическим каналам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Приглашение на заседание Си Цзиньпину Владимир Путин озвучил накануне на встрече с китайским лидером в Астане.

Немногим ранее Путин заявил, что ждет на саммите БРИКС президента ЮАР Сирилу Рамапосу. Тогда же российский лидер поздравил коллегу из ЮАР с переизбранием.

Между тем в рамках встречи с руководством министерства иностранных дел РФ глава государства подчеркнул, что Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС. Путин отметил, что такой образ будущего созвучен со стремлениями абсолютного большинства государств. Президент уточнял, что Россия намерена содействовать постепенному включению новых участников БРИКС и примет нужные для этого решения уже к саммиту в Казани.