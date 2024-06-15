Путин заявил, что ждет президента ЮАР Рамапосу на саммите БРИКС в Казани

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Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирилу Рамапосу с перееизбранием, отметив в отправленной ему телеграмме, что ждет главу государства на саммите БРИКС, который состоится в Казани.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Буду рад приветствовать вас на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября", –цитирует послание российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее в рамках встречи с руководством министерства иностранных дел РФ глава государства заявил, что Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС. Он отметил, что такой образ будущего созвучен со стремлениями абсолютного большинства государств.

Путин также подчеркнул, что Россия намерена содействовать постепенному включению новых участников БРИКС и примет нужные для этого решения уже к саммиту в Казани.

Следующий саммит БРИКС состоится 22-24 октября текущего года.