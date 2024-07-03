Путин заявил о последовательной реализации плана сотрудничества между РФ и КНР

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

РФ и КНР последовательно развивают план экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил Владимир Путин.

"В настоящее время совместные усилия направлены на последовательную реализацию утвержденного по итогам вашего визита в Москву, уважаемый господин председатель, в марте 2023 года плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", – подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин опровергла утверждение о зависимости Москвы от китайской стороны. По ее словам, Россия и Китай действуют в качестве крупных самостоятельных держав и поддерживают контакты по вопросам урегулирования украинского кризиса.

В начале июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что все необходимые договоренности у России с Китаем по вопросу поставок энергоресурсов будут достигнуты. Он отмечал, что коммерческие переговоры продолжаются, они не являются публичными.

