МИД КНР опроверг утверждение о "полной зависимости" России от Китая

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Россия и Китай действуют в качестве крупных самостоятельных держав и поддерживают контакты по вопросам урегулирования украинского кризиса, подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин, опровергнув таким образом утверждение о зависимости Москвы от китайской стороны.

"Во-первых, и Китай, и Россия – независимые и самостоятельные крупные державы. <…> Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира и диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию", – цитирует ТАСС ее ответ западному журналисту, прозвучавший в ходе брифинга.

Представитель СМИ обратился к дипломату с просьбой дать комментарий по поводу высказывания президента Финляндии Александера Стубба, который утверждал, что Россия якобы настолько зависит от Китая, что один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис.

В ответ на это представитель китайского МИД в очередной раз обратила внимание, что Пекин не являлся инициатором конфликта на Украине и не участвует в нем. Она также отметила, что Китай намерен продолжать "играть конструктивную роль" в целях урегулирования кризиса политическим путем.

Мао Нин также заявляла, что Североатлантическому альянсу необходимо задуматься о своей роли в коренных причинах украинского конфликта. Дипломат общала внимание, что НАТО стоит обдумать, что организация сделала для мира и безопасности Европы вместо того, "чтобы уклоняться от ответственности, перекладывая вину за конфликты на другие стороны".

