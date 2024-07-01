В Кремле негативно отнеслись к словам Столтенберга в отношении Китая

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В Кремле негативно отнеслись к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил КНР в подстрекательстве к конфликту в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно... Уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям", – цитирует Пескова RT.

Немногим ранее Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri обвинил Китай в подстрекательстве к "крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны". По словам генсека, российская сторона якобы производит свое вооружение, получая поддержку за счет экспорта из Китая. Столтенберг посчитал, что необходимо надавить на КНР с помощью укрепления партнерства Альянса с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

До этого Пекин призвал провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай выступает за равноправное участие всех сторон и честное обсуждение мирных планов. Украинский кризис еще не закончился, подчеркнул министр.