Глава МИД Китая: страна выступила за созыв настоящего мирного саммита по Украине

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Пекин призывает провести такую мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Об этом на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Ван И отметил, что Китай выступает за равноправное участие всех сторон и честное обсуждение мирных планов. Министр подчеркнул, что украинский кризис еще не закончился.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. На мероприятие прибудут представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. 90 государств уже дали согласие на участие в мирной конференции, однако Россия в мероприятии участвовать не будет.

Также от участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа, Саудовская Аравия и Аргентина.