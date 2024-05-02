Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня

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Конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится в Бюргенштоке 15–16 июня. Соответствующая информация появилась на официальном портале министерства иностранных дел Швейцарии.

"Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке", – отмечается в публикации.

На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Организаторы конференции пригласили на нее также патриарха Константинопольского и делегацию от Ватикана.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сказал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите. Москва не будет участвовать в любом случае, подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, вновь допустил, что Киев может начать переговоры по урегулированию конфликта с РФ. По его словам, Киев может подготовить документ о разрешении всех вопросов с видением украинской стороны.

