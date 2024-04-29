Блинкен расчитывает на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН

Фото: ТАСС/ЕРА/SARAH YENESEL

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом. Он сообщил об этом на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, который транслировали на YouTube-канале издания Associated press.

По словам Блинкена, окончание конфликта на Украине зависит в основном от решения Владимира Путина.

США рассчитывает на то, что РФ готова к переговорам в соответствии с основными принципами Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они подтвердятся надлежащим образом, то необходимо будет принять резолюцию, подчеркнул госсекретарь.

Уточняется, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн 15–16 июня. РФ на ней присутствовать не будет.

До этого пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сказал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите. Москва не будет участвовать в любом случае, заключил Хохлов.