Львова-Белова: РФ и Украина впервые провели очные переговоры по возврату детей

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову.

По словам политика, на Украину предстоит вернуть еще 29 детей, в Россию – 19. Катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае появления новых ситуаций РФ будет на них реагировать, подчеркнула Львова-Белова.

Она уточнила, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячи украинских детей в России – фейк. Их сведения являются ничем не подтвержденными словами, эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта, заключила Львова-Белова.

До этого глава Нацполиции Украины Иван Выговский утверждал, что в ФРГ нашли 161 ребенка, якобы вывезенного в Россию. Киевские власти считают, что РФ "незаконно депортирует" украинских детей из зоны конфликта. При этом президент России заявлял, что власти РФ легально вывозили детей из зоны боевых действий, спасая их жизни и здоровье.