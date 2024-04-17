Украина утверждает, что в ФРГ нашли 161 ребенка, якобы вывезенного в РФ

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Глава Нацполиции Украины Иван Выговский утверждает, что благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Германии установлено местонахождение свыше 160 украинских детей, которые считались "вывезенными в Россию". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу украинской Нацполиции в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Киевские власти утверждают, что РФ "незаконно депортирует" украинских детей из зоны конфликта. При этом Владимир Путин заявлял, что российские власти легально вывозили детей из зоны боевых действий, спасая их жизни и здоровье. Президент РФ утверждает, что Россия никогда не выступала против воссоединения детей с их семьями.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечает, что Украина и западные страны делают все, чтобы демонизировать образ РФ и сформировать ложное представление вокруг трудной для детей ситуации.

По словам политика, все, что касается украинских детей, неправильно толкуется Киевом и его партнерами. Таким образом, эвакуация превращается в "депортацию", опека и попечительство становится "насильственным усыновлением". В то время, как оформление российских документов позволяет детям использовать все социальные гарантии РФ и никак не ущемляет детские права, уверена она.

Львова-Белова уточнила, что, несмотря на подобные заявления Киева и его союзников, Москва продолжит политику максимальной открытости вопросе о помощи детям с Украины.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.