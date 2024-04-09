Пресс-секретарь посольства РФ: Берн не направлял приглашения на саммит по Украине

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Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В любом случае Москва не присоединится к мероприятию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Берне Владимира Хохлова.

"В то же время наша позиция хорошо известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер подтвердил, что в Швейцарии идут подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине. Дату, место проведения и список стран-участниц сообщат своевременно, добавил он.

В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российская сторона готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине, которые будут основаны на учете законных интересов России. Он также напомнил, что РФ не раз заявляла, что не собирается участвовать в подобных встречах, а также обсуждать "формулу Зеленского".

До этого украинский президент Владимир Зеленский признал, что на саммит в Швейцарию хотят приехать не все страны – партнеры Украины. По его мнению, большинство государств поддерживает Киев, однако некоторые до сих пор балансируют в отношениях между странами, так как продолжают зарабатывать деньги в России.

