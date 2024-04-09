В МИД РФ заявили, что Россия готова обсудить серьезные предложения по Украине

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Российская сторона готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине, которые будут основаны на учете законных интересов России. Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"К сожалению, Киев и Запад зациклены на "формуле (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", продолжают готовить "мирную конференцию" в Швейцарии – "близнеца" провального "копенгагенского процесса", обманом заманивают на нее страны Глобального юга", – приводит ТАСС слова дипломата.

Полищук напомнил, что РФ не раз заявляла, что не собирается участвовать в подобных встречах, а также обсуждать "формулу Зеленского". Он добавил, что обо всех аспектах касательно Украины Россия проводит откровенный диалог с китайскими партнерами и коллегами из других стран мирового большинства.

Ранее пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер подтвердил, что в Швейцарии идут подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине. Дату, место проведения и список стран-участниц сообщат своевременно, добавил он.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины, однако заметил, что не РФ ее туда загнала. Он напомнил, что если Киеву нужны переговоры, то Москва к ним готова. Однако для этого Зеленскому придется отказаться от "формулы мира", добавил Лавров.