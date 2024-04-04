Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не по вине России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины, однако заметил, что не Россия ее туда загнала, сообщает РИА Новости.

По словам министра, если Киев хочет договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности, то Москва готова к этому в любой момент.

Лавров добавил, что для этого не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" (президента Украины Владимира Зеленского) между готовностью к переговорам и их началом.

"Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского", – пусть об этом скажут. Ход не за нами", – заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, Москва позитивно отреагировала на план китайской стороны, состоящий из 12 пунктов. Он подчеркнул, этот план опирался на анализ причин происходящего, в отличие от "формулы мира" украинского президента.

Лавров обратил внимание, что документ, предложенный Китаем, выстроен по логике "от общего к частному". Он добавил, что в тексте говорится о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так в мире. Кроме того, называется причина этого беспорядка – невыполнение устава Организации Объединенных Наций.

Лавров заявил, что садиться за стол переговоров возможно только на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, на основе принятия реалий на земле и на основе гарантий законных интересов безопасности России.