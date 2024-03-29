Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета "Известия".

По словам министра, Москва позитивно отреагировала на план китайской стороны, состоящий из 12 пунктов. Он подчеркнул, этот план опирался на анализ причин происходящего, в отличие от "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.

Лавров обратил внимание, что документ, предложенный Китаем, выстроен по логике "от общего к частному". Он добавил, что в тексте говорится о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так в мире. Кроме того, называется причина этого беспорядка – невыполнение устава Организации Объединенных Наций.

Также в китайском документе говорится, что односторонние санкции, которыми Запад стал активно пользоваться еще задолго до украинской ситуации, – тоже раздражитель, который необходимо устранить. Министр считает, что договариваться по поводу обеспечения равной безопасности для всех участников процесса надо, основываясь на таких рассуждениях.

Лавров заявил, что садиться за стол переговоров возможно только на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, на основе принятия реалий на земле и на основе гарантий законных интересов безопасности России.

"Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса", – заключил он.

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй ранее заявил, что восстановление мира на Украине является первоочередной задачей. По его словам, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.



До этого представитель Пекина завершил свою поездку по европейским странам, целью которой был поиск политического решения кризиса. В ходе турне он посетил РФ, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию.



Затем западные СМИ сообщали, что Китай может начать бойкотировать возможные переговоры, если туда не пригласят представителей России. В частности, Пекин якобы пытается убедить Евросоюз позволить Москве принять участие в конференции в Швейцарии.