МИД Китая прокомментировал оскорбление спецпредставителя КНР Ли Хуэя

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, передает РИА Новости.

Линь Цзянь подчеркнул, что Ли Хуэй недавно был на Украине, где провел хорошие контакты с руководителем офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Также Ли Хуэй в ходе визита пообщался с вице-премьером, главой МИД и другими должностными лицами.

Ранее Данилов оскорбил Ли Хуэя. Секретарь СНБО предложил тем, кто считает, что Украина должна лишиться территорий, отдавать свои. При этом он намеренно нецензурно исковеркал имя спецпредставителя.

12 марта Ли Хуэй завершил свое второе европейское турне, целью которого был поиск политического решения кризиса на Украине. Ли посетил РФ, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, проведя переговоры с официальными лицами.



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