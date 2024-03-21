Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Об этом пишет РИА Новости.

12 марта спецпредставитель КНР завершил свое второе европейское турне, целью которого был поиск политического решения кризиса на Украине. Ли посетил РФ, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, проведя переговоры с официальными лицами.

"Без нас нашу судьбу решать никто не будет. Данный вопрос не может решать какой-то спецпредставитель КНР", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО предложил тем, кто считает, что Украина должна лишиться территорий, отдавать свои. При этом он также намеренно нецензурно исковеркал фамилию Хуэя.

После завершения турне Ли Хуэя, издание Politico писало, что Китай будет бойкотировать возможные переговоры по Украине, если на них не будет приглашена Россия. Спецпредставитель КНР также пообещал, что Пекин поддержит своевременный созыв мирной конференции по украинскому кризису "с равным участием всех сторон".

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