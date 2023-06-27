В Китае назвали главным содействие мирному урегулированию конфликта на Украине

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В КНР считают главным оказать содействие дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в июле могут состояться переговоры по ситуации на Украине с участием КНР. Журналисты спросили дипломата, может ли она подтвердить эту информацию.

"Главное – содействовать мирному процессу, нахождению политического решения урегулированию кризисной ситуации", – ответила она.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была готова заключить мир с Россией, Москва одобряла соответствующие предложения, однако под давлением США Киев отказался от переговоров. При этом, как он уточнил, конечной целью США является не Россия, а Китай.

В свою очередь, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что не существует универсального способа для решения украинского конфликта. По его мнению, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров. Дипломат изложил украинской стороне позицию КНР.



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