Возобновление переговоров с Киевом зависит от его готовности обсудить новые реалии – МИД

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Возобновление переговоров между РФ и Украиной зависит от готовности Киева и их западных кураторов к обсуждению новых реалий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Москву не нужно побуждать к переговорам, поскольку она их никогда не блокировала.

"Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов – возможно, даже западных кураторов в первую очередь – к серьезному обсуждению новых геополитических реалий", – пояснила она.

Захарова подчеркнула, что пока Москва не видит такой готовности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам для достижения целей специальной военной операции иными путями.

Представитель Кремля подчеркнул, что это следует знать европейским лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Песков также добавил, что Запад не дает другой возможности России по решению ситуации на Украине.

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