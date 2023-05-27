Для мирного процесса Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС – МИД РФ

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Одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что подходы российской стороны к урегулированию конфликта на Украине остаются неизменными – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Помимо этого, по словам Галузина, урегулирование конфликта возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок Западом вооружения Киеву.

Украинские власти также должны признать новые территориальные реалии, которые сложились в результате реализации права народов на самоопределение.

Замглавы МИД добавил, что необходимым элементом урегулирования конфликта является защита прав нацменьшинств и русскоязычных граждан. Так, по его словам, на Украине должен быть закреплен на законодательном уровне государственный статус русского языка.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Ларов обсудил вместе со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

По информации СМИ, до этого Ли Хуэй призвал европейских лидеров добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании украинского конфликта пока преждевременно, так как предпосылок для этого нет.

Он также подчеркнул, что о каких-либо переговорах с представителями киевской власти не может идти и речи, поскольку подобного рода переговоры с РФ запрещены на Украине.