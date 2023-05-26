Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ – СМИ

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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй призвал европейских лидеров добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Китайский посланник <...> нес четкий посыл: союзники США в Европе должны <...> призвать к немедленному прекращению огня", – указано в материале издания.

При этом, согласно предложению Ли, Россия сохраняет контроль над новыми регионами.

Как уточнил Ли, действовать необходимо быстро, так как конфликт может разрастись. В ответ чиновнику было заявлено, что заморозка боевых действий не соответствует интересам Запада, пока Москва не выведет свои силы из Украины.

Сегодня Ли Хуэй прибыл в Москву. Дипломат встретится с главой МИД Сергеем Лавровым, а также его заместителем Михаилом Галузиным.

Перед приездом в Россию Ли посетил Украину, Польшу, Германию и Францию. Пекин отправил спецпосланника для урегулирования украинского кризиса.

После визита в Киев спецпредставитель правительства КНР заявил, что не существует универсального способа для решения украинского конфликта. При этом, как отметили в МИД КНР, позиция Пекина заключается в готовности содействовать в урегулировании украинского кризиса на основе принципов, изложенных ранее китайской стороной.