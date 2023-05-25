Спецпредставитель КНР Ли Хуэй встретится с Лавровым в Москве 26 мая

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со спецпредставителем Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэем, который прибудет в Москву 26 мая для консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующая информация появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Перед этим состоится встреча китайского дипломата с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

"В тот же день Ли Хуэй будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", – говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Китай отправил Ли Хуэя в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для консультаций по урегулированию ситуации на Украине.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что государства ЕС могут перейти к взаимодействию с Пекином по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Он направил обращение главам МИД стран – членов европейского объединения, в котором назвал позитивными шаги КНР по этой теме.

До этого министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил о готовности республики присоединиться к деятельности по поиску решения украинской проблемы вместе с Москвой. КНР будет настойчиво продвигать идею мирных переговоров, подчеркнул глава МИД.

