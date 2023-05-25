Суть кризиса на Украине в противоречиях в управлении безопасностью в Европе – МИД КНР

Фото: ТАСС/dpa/Daniel Karmann

Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, которую цитирует ТАСС.

Так она прокомментировала слова спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о том, что Пекин поддерживает инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

По ее мнению, украинский кризис – это трагедия, которой можно было избежать.

Ранее издание Global Times написало, что российско-китайский союз станет настоящим геополитическим вызовом для Соединенных Штатов, но одновременно с этим стабилизирует ситуацию в мире.

Помимо властей США, сотрудничество РФ и КНР также заставляет нервничать западные СМИ, отмечает автор материала. Это связано с тем, что перед западной прессой стоит цель, которая заключается в дискредитации отношений этих двух стран. Для этого СМИ продолжают "раскручивать старую шарманку" о том, что Россия якобы зависима от Китая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.