В Совбезе назвали развитие отношений с Пекином стратегическим курсом Москвы

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Стратегический курс российской стороны предполагает расширение сотрудничества с Китаем. Об этом в ходе российско-китайских консультаций заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Наша страна уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой во всех сферах, оказанию взаимопомощи и наращиванию координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Патрушев добавил, что РФ и Китай не вмешиваются в дела друг друга. Кроме того, среди целей государств нет сражений с какими-либо другими странами.

Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку проходят в понедельник, 22 мая, в Москве. Их проводят Николай Патрушев и член Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

До этого сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин 23–24 мая посетит Китай с рабочим визитом. В ходе поездки он проведет встречу с председателем республики Си Цзиньпином.