Путин заявил, что Россия планирует развивать Северный морской путь вместе с партнерами

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Владимир Путин заявил, что у России есть планы развития Северного морского пути вместе со странами-партнерами, сообщает ТАСС.

"Мы должны думать о будущем, Северный морской путь открывается, это очевидно. Сейчас только вот коллеги говорили об изменении климата, хорошо это или плохо, но это происходит", – сказал Путин.

Как подчеркнул российский президент, развитие Северного морского пути является стратегическим приоритетом страны. На проекте не будут экономить, резюмировал Путин.

Ранее Путин сообщил, что Россия и Китай готовы учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути. Такое заявление было сделано после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. РФ считает перспективным сотрудничество с КНР в освоении транзитного потенциала пути, отметил президент.