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17:53

Экономика

РФ и Китай создадут орган по развитию Севморпути – Путин

Фото: depositphotos/denisismagilov

Владимир Путин сообщил о готовности России и Китая учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути. Такое заявление президент РФ сделал по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

"Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути", – заявил российский лидер.

По словам Путина, РФ видит перспективы сотрудничества с КНР по освоению транзитного потенциала пути.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. По словам председателя КНР, РФ и Китай рассматривают сотрудничество друг с другом как приоритет в своей дипломатии и внешней политике.

Россия и Китай продолжат укреплять сложившиеся отношения и будут развивать сотрудничество в различных направлениях. По мнению главы КНР, страны должны стать опорой мира и стабильности.

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