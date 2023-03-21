Эксперт заявил, что объятия Путина и Си Цзиньпина должны вызвать беспокойство у США

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Объятия Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны вызвать беспокойство у Вашингтона из-за риска утратить глобальное лидерство. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на американского политолога Томаса Грэма.

"Объятия двух лидеров <...> подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", – считает эксперт.

Он пояснил, что этот дружеский жест в очередной раз показал, что Китай сегодня стал влиятельным посредником в решении глобальных вопросов.

Также издание приводит слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. По его мнению, отношения между Россией и Китаем стали ближе, а объединяет эти страны недовольство американским лидерством.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Китайский лидер пробудет в России до 22 марта.

Накануне в Кремле состоялась неформальная встреча двух лидеров. Она продлилась 4,5 часа в формате тет-а-тет. После этого главы государств продолжили общение за ужином.



Основным днем российско-китайских переговоров станет 21 марта

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