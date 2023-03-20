В США заявили, что КНР использует встречу в России для перемирия на Украине

Фото: depositphotos/izanbar

Вашингтон обеспокоен тем, что китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Россию для попыток добиться перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

"Мы обеспокоены тем, что вместо этого Китай подтвердит призывы к прекращению огня, которое оставит российские войска на суверенной территории Украины", – подчеркнул он.

По словам Кирби, прекращение огня без вывода ВС РФ является неприемлемым, так как благодаря этому Россия укрепится на своих позициях.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Ожидалось, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.

Неформальная встреча глав государств завершилась спустя 4,5 часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Путин отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.

Си Цзиньпин совершил первый визит в РФ после переизбрания на пост председателя КНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!