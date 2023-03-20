Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Переговоры Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые проходили на протяжении 4,5 часа, завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, после нее у них намечено общение за ужином.

По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Он отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.

До этого Путин заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Глава России также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР и обратил внимание на то, что в Китае сильные экономика и управление.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Ожидалось, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.

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