Путин оценил работу Си Цзиньпина за прошедшее десятилетие

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Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые стартовали в Кремле.

"Мы даже немножко вам завидуем", – заявил российский лидер, подчеркнув, что работа его китайского коллеги по достоинству оценена за прошедшее десятилетие.

Он поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР и обратил внимание на то, что в Китае сильные экономика и управление. По его словам, она намного эффективнее, чем в других странах. Также Путин выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина Китай продолжит развиваться и добиваться поставленных целей.

Встреча двух лидеров проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Председатель КНР по прибытии в Москву выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Он признался, что ожидает, что его визит станет плодотворным и придаст новый импульс развитию отношений с Россией.

Лидер КНР добавил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Он заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным двусторонние и международные вопросы, а также наметить план стратегического взаимодействия.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с китайским лидером приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

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