Эксперты оценили значение предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

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Эксперты оценили значение предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает RT.

Китайский лидер посетит Россию с официальным визитом с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ. Эксперты считают, что развитие стратегического партнерства Москвы и Пекина в настоящее время приобретает актуальность, особенно на фоне обострившихся отношений России и Запада.

"В нынешней ситуации, когда у РФ достаточно сложные отношения с Западом, связи с Китаем – ведущей незападной экономикой мира – для российской стороны крайне важны", – сказал научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Эксперт отметил, что основными вопросами на встрече Путина и Си Цзиньпина станут политическое и военно-экономическое сотрудничество. Лукин допустил, что, кроме подписания декларации и совместного заявления, могут быть подписаны и другие контракты, в частности о сотрудничестве компаний обеих стран. Также встанет вопрос о развитии торгового сотрудничества Москвы и Пекина.

"России есть о чем поговорить со своим главным торговым партнером. Товарооборот с КНР увеличивается. Если в прошлом году он составил 185 миллиардов долларов, то в 2024 году или даже раньше, по оценкам российских властей, достигнет 200 миллиардов долларов", – заявил Лукин.

Он констатировал, что Россия и Китай сотрудничают в разных областях. В первую очередь сотрудничество осуществляется в сфере энергетики, так как КНР покупает у России большие объемы нефти и газа. При помощи РФ в КНР возводятся атомные электростанции, а также развиваются контакты в космической области. Это будет обсуждаться в рамках экономического блока переговоров.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина подчеркивает исключительную важность всестороннего стратегического партнерства России и Китая. Он добавил, что для Си Цзиньпина поездка в Москву станет первым зарубежным визитом после переизбрания. По мнению эксперта, у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества и сейчас его необходимо наращивать. Переговоры между Россией и Китаем на высшем уровне могут дать дополнительный стимул для углубления инвестиционного сотрудничества сторон.

"Кроме того, это наверняка укрепит многостороннее партнерство в формате ШОС. Наряду с этим в условиях, когда западные страны угрожают Китаю санкциями за углубление связей с Россией, делегации двух стран обсудят, как в этих условиях выстроить двусторонние отношения так, чтобы минимизировать влияние Запада", – отметил Карнеев.

Он считает, что, несмотря на общую сложную обстановку в мире, уровень сотрудничества в энергетике между Россией и Китаем растет достаточно динамично. Карнеев отметил быстрый импорт продукции машиностроительной промышленности Китая. А также обратил внимание на успешную работу китайских компаний автопрома на российском рынке.

"С другой стороны, есть возможности наращивать экспорт российской сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности в Китай", – заявил эксперт.

Александр Лукин добавил, что на предстоящей встрече ключевым аспектом станет обсуждение украинского кризиса. Эксперт напомнил о недавнем предложении от Китая по регулированию конфликта из 12 пунктов. В свою очередь, РФ приветствовала видение КНР по этому вопросу.

"Поэтому я думаю, что, скорее всего, китайская сторона будет вести разговор о перспективах российской политики на этом направлении, возможно ли здесь какое-то урегулирование с внедрением элементов китайского плана", – сказал Лукин.

Андрей Карнеев, в свою очередь, отметил, что в настоящее время сотрудничество Москвы и Пекина в военно-технической сфере находится на высоком уровне, но тут еще есть место для маневра.

"Между РФ и КНР достаточно успешно развивается партнёрство по линии обороны. Не так давно прошли совместные учения России и Китая при участии Ирана. И это важный аспект военно-технического взаимодействия, который укрепляет слаженность войск", – сказал Карнеев.

Аналитик уточнил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на поддержание мира и стабильности в Евразии, где некоторые страны намериваются создать очаги напряженности.

Эксперты Лукин и Карнеев сошлись во мнении, что Россия и Китай будут продолжать активно наращивать сотрудничество в разных областях.

"Недавно в Пекине констатировали, что у России и Китая нет границ в сотрудничестве, нет потолка или каких-либо других ограничений. Это действительно так, связи будут лишь расширяться и крепнуть", – добавил Лукин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает, что отношения между Россией и КНР являются залогом стабильности в мире и образцом гармоничного сотрудничества. По словам Путина, они лежат в основе региональной и глобальной стабильности, способствуют экономическому росту, а также позитивной повестке на мировой арене.

Глава российского государства уверен, что отношения Москвы и Пекина будут и дальше укрепляться, обеспечивая рост благополучия двух стран.



Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне

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