Путин назвал российско-китайские отношения залогом мировой стабильности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает, что отношения между Россией и КНР являются залогом стабильности в мире и образцом гармоничного сотрудничества. Об этом он написал в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао", текст которой опубликован на сайте Кремля.

"Российско-китайские отношения сегодня <...> – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами", – отметил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, они лежат в основе региональной и глобальной стабильности, способствуют экономическому росту, а также позитивной повестке на мировой арене. Президент РФ уверен, что отношения Москвы и Пекина будут и дальше укрепляться, обеспечивая рост благополучия двух стран.

"Этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР", – подытожил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит РФ 20–22 марта. Во время встречи глав двух государств предполагается обмен мнениями по вопросу углубления российско-китайского сотрудничества. Ожидается, что между странами состоится подписание ряда важных двусторонних документов.



Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне

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