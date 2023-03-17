Посол Китая заявил, что Пекин будет выстраивать с РФ взаимодействие "спиной к спине"

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Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что Пекин продолжит продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности.

Ханьхуэй напомнил о неспокойной обстановке в мире, подчеркнув, что отношения Москвы и Пекина в такой нестабильной ситуации только укрепляются.

"Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа", – заявил посол.

По его словам, отношения России и Китая строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон. По этой причине их партнерство не представляет угрозы для других государств.

Ранее китаевед Юрий Тавровский оценил распространившуюся в западных СМИ информацию, согласно которой глава КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Эксперт назвал визит Цзиньпина очень ожидаемым событием, от которого можно получить серьезные решения. Он напомнил, что эта встреча станет сороковой по счету для лидеров двух государств. Последний раз Путин и Цзиньпин встречались 4 февраля 2022 года.

Тавровский напомнил, что ограничения ввели и против Пекина. В связи с этим российская сторона станет тылом для китайской и наоборот, считает он.

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