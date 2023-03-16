Эксперт рассказал, что можно ожидать от визита Си Цзиньпина в Москву

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Китаевед, писатель Юрий Тавровский оценил распространившуюся в западных СМИ информацию, согласно которой глава КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным.

Данные сообщения официальные представители РФ или Китая не подтвердили, однако и не опровергли. По словам Тавровского, ранее было объявлено о том, что встреча пройдет после сессии ВСНП. Причем сам Си Цзиньпин посещал Москву 22 марта 2012 года, что довольно символично, считает эксперт. На тот момент это был первый зарубежный визит нового председателя КНР.

А сейчас, рассказал эксперт, это будет первый зарубежный визит Си Цзиньпина как в третий раз утвержденного председателя Китая. Тавровский отметил, что благодаря этому десятилетний цикл замкнется.

Эксперт назвал визит Цзиньпина очень ожидаемым событием, от которого можно получить серьезные решения. Он напомнил, что эта встреча станет сороковой по счету для лидеров двух государств. Последний раз Путин и Цзиньпин встречались 4 февраля 2022 года.

"Я думаю, что предложения будут с обеих сторон в первую очередь в стратегической плоскости и, во-вторых, в торгово-экономической области, потому что именно в этих условиях противостояния с Западом резко повышается значение экономического, транспортного, сырьевого, научного сотрудничества. Мы под санкциями, и Китай покупает наши санкционные товары", – отметил Тавровский в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт напомнил, что ограничения ввели и против Пекина. В связи с этим российская сторона станет тылом для китайской и наоборот, заключил Тавровский.

13 марта в СМИ появилась информация о визите председателя КНР в Москву. Каких-либо деталей не было обозначено, однако предполагается, что Цзиньпин встретится с Путиным.

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