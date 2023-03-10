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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Обращение президента России опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Китайской Народной Республики", – написано в поздравлении.

Путин отметил, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей признают заслуги Си Цзиньпина как главы государства, кроме того, они поддерживают курс дальнейшего социально-экономического развития КНР, а также разделяют позицию главы государства в рамках защиты национальных интересов на мировой арене.

Президент в своем поздравлении заявил, что Россия высоко ценит вклад Си Цзиньпина в развитие партнерских и стратегических отношений между государствами. Путин уверен, что взаимодействие стран обеспечит плодотворное российско-китайское сотрудничество в разных сферах.

"Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня", – добавил российский лидер.

Глава российского государства пожелал китайскому лидеру успехов в правительственной деятельности, а также здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок. Отмечается, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за это единогласно.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, который был избран на третий срок. В июне правителю исполнится 70 лет.

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

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