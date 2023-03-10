Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

Фото: AP/TAСС/Zhang Ling

Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за это единогласно, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, который был избран на третий срок.

По итогам голосования, он также был переизбран на должность главы Центрального военного совета страны.

В июне Си Цзиньпину исполнится 70 лет.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин намеревается посетить Россию. Предполагается, что рабочий визит лидера КНР может состояться в марте или апреле.

По мнению СМИ, Си Цзиньпин указывает правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. Аналитики Wall Street Journal считают, что он увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию.

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