МИД КНР обвинил США в двуличном отношении к суверенитетам Китая и Украины

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Глава МИД КНР Цинь Ган обвинил США в лицемерии, указав на необоснованно разное отношение Вашингтона к суверенитету Украины, а также Китая в случае с Тайванем. Об этом сообщает ТАСС.

"Почему, когда дело идет об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР? Почему <...> требуют от Китая не поставлять оружие РФ, однако сами <...> продают оружие Тайваню?" – возмутился дипломат в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Он также подчеркнул, что тайваньский вопрос является для Китая красной линией в отношениях с Соединенными Штатами, поэтому Вашингтон не должен вмешиваться в этот вопрос. По словам Цинь Гана, если США стремятся к миру на Тайване, то им следует прекратить использовать остров для давления на Китай.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия для РФ, которое будет применено в конфликте на Украине, станут красной линией для Соединенных Штатов. Позже, однако, американский президент Джо Байден признал, что у Вашингтона пока нет доказательств того, что Пекин передает Москве вооружения.



Конфликт Китая и Тайваня может выйти на новый уровень

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