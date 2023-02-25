США не выявили доказательств поставок китайского вооружения России – Байден

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Администрация США не обнаружила доказательств того, что Китай передает вооружение России для применения в зоне спецоперации. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден, сообщает ТАСС.

"Пока никаких доказательств этого нет", – ответил Байден на вопрос о том, поставляет ли Пекин вооружения Москве.

Он также заявил, что в США не ожидают, что Китай предоставит России крупную военную помощь.

Кроме того, Байден прокомментировал мирный план урегулирования, предложенный Китаем. Он заявил, что этот план выгоден только для России.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия для РФ, которое будет применено в конфликте на Украине, станут красной линией для Соединенных Штатов. При этом она не стала раскрывать, какие последствия от США будут ожидать Китай в случае передачи вооружения России.

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