Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию кризиса на Украине

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Китай опубликовал предложения по урегулированию украинского кризиса. Соответствующий документ размещен на сайте МИД КНР.

В плане урегулирования, предложенном КНР, содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций. Единственным путем для урегулирования кризиса на Украине в Китае считают диалог и переговоры.

"Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий", – указано в документе.

Кроме того, в Китае заявили о необходимости:

Уважать законные интересы в области безопасности всех стран;

Урегулировать гуманитарный кризис на Украине и предотвратить его разрастание;

Обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора;

Прекратить введение односторонних санкций в связи с кризисом на Украине;

Противостоять превращению мировой экономики в оружие из-за кризиса на Украине;

Международному сообществу принять участие в реконструкции зоны конфликта на Украине;

Предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса;

Не допустить разработку и применение биологического оружия при любых обстоятельствах.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин допустил переговоры по Украине, если Запад и Киев сложат оружие. Он заявил, что только когда Киев прекратит обстрелы российских городов, можно будет начать диалог на базе новых геополитических реалий.

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