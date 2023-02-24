05:07Политика
Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию кризиса на Украине
Фото: depositphotos/jackmalipan
Китай опубликовал предложения по урегулированию украинского кризиса. Соответствующий документ размещен на сайте МИД КНР.
В плане урегулирования, предложенном КНР, содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций. Единственным путем для урегулирования кризиса на Украине в Китае считают диалог и переговоры.
"Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий", – указано в документе.
Кроме того, в Китае заявили о необходимости:
- Уважать законные интересы в области безопасности всех стран;
- Урегулировать гуманитарный кризис на Украине и предотвратить его разрастание;
- Обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора;
- Прекратить введение односторонних санкций в связи с кризисом на Украине;
- Противостоять превращению мировой экономики в оружие из-за кризиса на Украине;
- Международному сообществу принять участие в реконструкции зоны конфликта на Украине;
- Предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса;
- Не допустить разработку и применение биологического оружия при любых обстоятельствах.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин допустил переговоры по Украине, если Запад и Киев сложат оружие. Он заявил, что только когда Киев прекратит обстрелы российских городов, можно будет начать диалог на базе новых геополитических реалий.
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