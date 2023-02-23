Замглавы МИД РФ допустил переговоры по Украине, если Запад и Киев сложат оружие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Западные страны и украинские власти должны сложить оружие для начала переговоров. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

"Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что только в таком случае могут начаться обсуждения на базе новых геополитических реалий.

Ранее руководитель Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль назвал условие для начала переговоров по Украине. По его мнению, для начала Москва попытается добиться преимущества на поле боя, чтобы ставить Киеву свои условия.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения. При этом он подчеркнул, что разговор об урегулировании кризиса на Украине необходимо вести не с Киевом, а с коллективным Западом.

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