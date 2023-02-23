Россия воспринимает конфликт на Украине как войну с Западом на выживание – Небензя

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Россия рассматривает украинский конфликт как войну с коллективным Западом на выживание. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, посвященной украинской тематике.

"Что касается нашей страны, то мы все это воспринимаем как войну с Западом на выживание за будущее нашей страны, за наших детей, за нашу идентичность", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Небензя заявил, что разговор об урегулировании кризиса на Украине необходимо вести не с Киевом, а с коллективным Западом и, прежде всего, с Вашингтоном. По его словам, Москва готова к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения, но подчеркнул, что на данный момент России приходится устранять причины, вынудившие начать спецоперацию, военным путем.

Помимо прочего, Небензя назвал лицемерием заявления о том, что Россия нарушила глобальную систему безопасности. Он напомнил, что именно Россия неоднократно предупреждала о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины. Постпред РФ подчеркнул, что в конце 2021 года Россией были выдвинуты целый ряд конкретных инициатив по деэскалации и укреплению доверия в Евроатлантике.

"Мы предлагали США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности. Тем самым мы давали шанс дипломатии. Но этот шанс был высокомерно отвергнут США и их союзниками", – заявил он.

Постпред РФ резюмировал, что реализация российских инициатив по гарантиям безопасности позволила бы избежать конфликта на Украине.

Ранее Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине. По его словам, секретариат ООН с начала спецоперации на Украине поддерживает позицию Запада и обвиняет РФ.

РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

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