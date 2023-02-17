Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине

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Россия сомневается в возможности посредничества ООН по украинскому вопросу, поскольку с учетом занятой организацией позиции подобное вызывает вопросы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству?" – приводит его слова ТАСС.

Небензя задался вопросом о гарантиях того, будет ли секретариат ООН вести себя иначе. По его словам, с начала спецоперации на Украине тот поддерживает позицию Запада и обвиняет РФ.

Вместе с тем постпред РФ при ООН заявил, что ОБСЕ в ситуации с "Минском-2" не справился с прямой обязанностью в поддержании мира и безопасности. По его словам, подобное подрывает авторитет СБ и разочаровывает Россию.

Ранее Небензя сообщил, что боевые действия на Украине могут прекратиться только тогда, когда Запад перестанет поставлять стране оружие. Вместе с тем он обратил внимание, что западные страны не признают себя участниками конфликта, но оказывают Украине военную поддержку, поставляя технику, оружие и отправляя в зону боевых действий наемников.



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