Китай призвал РФ и Украину начать переговоры как можно скорее

Фото: depositphotos/booblikuk

России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее", – приводит его слова ТАСС.

При этом США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ, сказал постпред Китая при ООН. Предметом разговора между ними должны стать способы создания эффективной и прочной архитектуры общей безопасности, считает Цзюнь.

Ранее возможность проведения переговоров между Россией и Украиной допустил глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, момент для проведения переговоров между странами еще не упущен. Процесс можно начать в любой момент, считает он.



В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!