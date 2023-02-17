20:36Политика
Китай призвал РФ и Украину начать переговоры как можно скорее
Фото: depositphotos/booblikuk
России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее", – приводит его слова ТАСС.
При этом США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ, сказал постпред Китая при ООН. Предметом разговора между ними должны стать способы создания эффективной и прочной архитектуры общей безопасности, считает Цзюнь.
Ранее возможность проведения переговоров между Россией и Украиной допустил глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, момент для проведения переговоров между странами еще не упущен. Процесс можно начать в любой момент, считает он.
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