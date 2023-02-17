Зеленскому не надо вести переговоры с РФ, нужно будет подписать, что ему скажут – Медведев

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не надо вести переговоры, он просто должен будет поставить подпись. Об этом политик написал в своем официальном телеграм-канале.

Так политик прокомментировал недавнее заявление президента Украины о том, что он не будет вести переговорный процесс с Владимиром Путиным.

"Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", – отметил Медведев в публикации.

По его словам, Зеленский это и сам понимает.

Однако Медведев задался вопросом, чего будет стоить эта бумага. Он назвал Зеленского клоуном и отметил, что каждый следующий украинский лидер отменяет решения предыдущего и "начинает свою цирковую программу".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов провести переговоры с Зеленским один на один. Он подчеркнул, что заставил бы его сделать то, что нужно. Лидер республики уверен, что поставил бы президента Украины на свое место.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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