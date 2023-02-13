Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Зеленским

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. Он подчеркнул, что заставил бы его сделать то, что нужно.

Так глава республики ответил на вопрос, вероятно ли сейчас организовать переговоры с украинской стороной.

"Я считаю, что Зеленский – террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы", – заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Чечни добавил, что ничего не стал бы говорить украинскому лидеру, а лишь заставил бы его выполнить то, что необходимо. Он подчеркнул, что поставил бы Зеленского на свое место.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, однако без предварительных условий.

Дипломат отметил, что переговоры должны учитывать цели, которые ранее были озвучены Россией. Тем не менее решение по диалогу с российской стороной принимается не Украиной, а США и Евросоюзом, считает он.



Новости часа: Песков не увидел условий для переговоров РФ с Украиной

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!