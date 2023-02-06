В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

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Диалог по Украине между Москвой и Вашингтоном в настоящее время отсутствует, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне. Эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место", – сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия и США не проводят никаких консультаций, специальных форматов и встреч по данной тематике.

"По крайней мере, на нынешнем отрезке этого нет", – пояснил замглавы МИД РФ.

Также он прокомментировал сообщения СМИ о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы контактировал с российской стороной, предлагая Москве 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения.

"Мне о таких контактах ничего не известно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", – добавил Рябков.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что Бернс по поручению американского президента Джо Байдена представил Украине и России мирный план, предусматривающий передачу Москве около 20% территории Украины в обмен на заключение мира.

Сообщалось, что Москва и Киев отказались от предложения, после чего президент США решил предоставить Киеву танки Abrams.

Позже заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт опроверг информацию СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал эти сообщения уткой.

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