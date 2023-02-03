Песков прокомментировал сообщения о том, что США предлагали РФ 20% территории Украины

Фото: kremlin.ru

Информация о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс при визите в Москву предлагал 20% территории Украины, является уткой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

"Это утка", – отметил он.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что Бернс по поручению американского президента Джо Байдена представил Украине и России мирный план, подразумевающий передачу Москве около 20% территории Украины в обмен на заключение мира.

По данным издания, стороны отказались от предложения, после чего президент США решил передать Киеву танки Abrams.

Позже заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт опроверг информацию СМИ. По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности.



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